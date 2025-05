Al via la nuova edizione della rassegna Peter Pan 3d tra gli ospiti anche Motta

Al via la nuova edizione della rassegna Peter Pan 3D, con l'atteso ritorno di Motta tra gli ospiti. Tra quattro settimane, presso lo storico stabilimento balneare di Marina di Ravenna, il 11 giugno iniziano gli eventi curati da Luigi Bertaccini. Sulla spiaggia 36 del lido, ci saranno anche interessanti novità da scoprire!

