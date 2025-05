Al via la mostra Chronotopie | Viaggi nel Tempo e nell' Immaginazione

Al via la mostra "Chronotopie: Viaggi nel Tempo e nell’Immaginazione" presso la Galleria Carlo Alberto di Treviso. Inaugurata da sabato 17 maggio alle 18, l'esposizione di Damiano Fasso, a cura di Charlotte Madeleine Castelli, invita a esplorare connessioni tra tempo e immaginazione attraverso opere che sfidano le convenzioni e stimolano la riflessione.

La Galleria Carlo Alberto di Treviso ospiterà da sabato prossimo, 17 maggio, il punto di partenza di "Chronotopie: Viaggi nel Tempo e nell'Immaginazione", il nuovo ambizioso progetto dell'artista Damiano Fasso, a cura di Charlotte Madeleine Castelli. L'esposizione inaugura (alle 18) un percorso.

