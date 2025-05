Al via il progetto Greenta | nasce il parco diffuso di Padova

Al via il progetto Greenta: nasce il parco diffuso di Padova. Durante una presentazione nella serra del Parco Europa, l’iniziativa ha preso forma, confermando il ruolo di Ascom Confcommercio come guida per il cambiamento. Greenta, pronunciato “grinta”, rappresenta un passo significativo verso un’urbanistica più verde e sostenibile per la città.

Ha preso forma, con una presentazione pubblica andata in scena nella serra del Parco Europa in via Venezia, il progetto Greenta (pronunciato "grinta"), ovvero l'idea del "parco diffuso" di Padova, un'iniziativa che conferma come Ascom Confcommercio non rinunci a fare da guida per il cambiamento.

