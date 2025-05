Al via a giugno Ragazze Digitali | dieci summer camp per studentesse firmati Unimore

A giugno tornano i summer camp gratuiti di Ragazze Digitali, progetto di Unimore e EWMD, dedicato a studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori. Dieci eventi imperdibili per avvicinare le giovani all'informatica e alle tecnologie digitali, stimolando la partecipazione femminile in un settore chiave per il futuro.

Tornano i summer camp gratuiti di Ragazze Digitali, progetto nato nel 2013 da una visione condivisa del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore e dell’Associazione EWMD - European Women Management Development, rivolti a studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori, per. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Al via a giugno "Ragazze Digitali": dieci summer camp per studentesse firmati Unimore

