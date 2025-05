Al TG1 imbarazzo in diretta per la scritta Free Gaza | il cameraman sposta l' inquadratura

Durante un servizio del TG1 sul terremoto, un inatteso messaggio pro-Palestina è apparso alle spalle della giornalista, provocando un evidente imbarazzo. Il cameraman ha prontamente cambiato inquadratura, interrompendo la diretta. Questo imprevisto ha generato scompiglio nell'edizione mattutina, suscitando un ampio eco mediatico, rilanciato anche dal noto programma "Il Grande Flagello".

Durante un servizio del TG1 sul terremoto, alle spalle della giornalista compare un messaggio pro-Palestina. Il cameraman cambia inquadratura e la diretta viene interrotta. Un fuori programma imprevisto ha creato scompiglio durante l'edizione mattutina del TG1 e, rilanciato da Il Grande Flagello su X, è diventato virale sui social. Il motivo non è certo dei migliori: in collegamento da Napoli per raccontare gli effetti del terremoto ai Campi Flegrei, infatti, la giornalista Francesca Coppola è stata bruscamente esclusa dall'inquadratura dopo che in diretta è apparsa alle sue spalle la scritta "Free Gaza" con una bandiera palestinese. Dopo l'episodio di Putignano (Bari), dove la polizia ha fatto togliere la bandiera palestinese ad alcuni inquilini di un appartamento per il passaggio del Giro d'Italia, il servizio . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Al TG1 imbarazzo in diretta per la scritta "Free Gaza": il cameraman sposta l'inquadratura

