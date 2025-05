Al Senato presentato il 1 Rapporto sulla Trasformazione Tecnologica della Filiera Agroalimentare Il contributo della Startup Economy

Il 14 maggio 2025, è stato presentato al Senato il "1° Rapporto sulla Trasformazione Tecnologica della Filiera Agroalimentare", un importante studio che evidenzia il ruolo cruciale delle startup nell'innovazione del settore. Il progetto, promosso da Federalimentare e sostenuto da Confagricoltura, è stato realizzato dal Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, segnando un passo significativo verso la modernizzazione dell'agroalimentare italiano.

Roma, 14 maggio 2025 - Presentato al Senato il "1° Rapporto sulla Trasformazione Tecnologica della Filiera Agroalimentare. Il Contributo della Startup Economy", all'esito di un progetto promosso da Federalimentare, sostenuto da Confagricoltura e realizzato dal Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, con la collaborazione degli esperti di Linfa AgriFoodTech Fund. Il Rapporto evidenzia come, nonostante la filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, pesi per circa il 30% del PIL italiano il potenziale della startup economy per la trasformazione tecnologica dell'agroalimentare Made in Italy sia ancora in gran parte inespresso. E come, nonostante il fermento del c.d. startup ecosystem, sia necessario un investimento di attenzione e risorse da parte di tutti gli attori istituzionali e imprenditoriali che hanno a cuore un'accelerazione dell'Agri&FoodTech che consenta di mantenere la leadership italiana nell'agroalimentare.

Al Senato presentato il “1° Rapporto sulla Trasformazione Tecnologica della Filiera Agroalimentare. Il contributo della Startup Economy”

Al Senato presentazione del “1° Rapporto sulla Trasformazione Tecnologica della filiera Agroalimentare. Il Contributo della Startup Economy”

