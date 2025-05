Al San Camillo di Roma introdotto il robot microchirurgico

Al San Camillo di Roma, un innovativo robot microchirurgico fa il suo debutto, segnando un traguardo storico per gli ospedali pubblici italiani. Questo avanzato dispositivo è progettato per affrontare con precisione procedure su strutture anatomiche di dimensioni estremamente ridotte, come arterie, vene e nervi, aprendo nuove prospettive per la chirurgia di precisione.

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta, un ospedale pubblico italiano introduce l’ultima generazione di un robot interamente dedicato alla microchirurgia, progettato per affrontare procedure su strutture anatomiche piccolissime come arterie, vene e nervi, spesso di diametro inferiore al millimetro. Il debutto e l’introduzione della nuovissima apparecchiatura è avvenuto al San Camillo Forlanini di Roma. Il primo intervento, eseguito con successo dal direttore della UOC Chirurgia degli Arti Nicola Felici e la sua equipe, ha permesso la ricostruzione di una gamba gravemente traumatizzata, con un livello di precisione mai raggiunto prima. Si tratta di una sostanziale rivoluzione rispetto alle tecniche microchirurgiche tradizionali. La piattaforma robotica ad alta definizione integra sofisticati sistemi di riduzione del tremore e di ridimensionamento dei movimenti in scala da 7 fino a 20:1. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Al San Camillo di Roma introdotto il robot microchirurgico

