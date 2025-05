Al Pralc l' esperienza di risveglio sensoriale Lazzaro libera tutti

Unisciti a noi sabato 17 maggio alle 18 al Piccolo Museo Profumalchemico per “Lazzaro libera tutti”, un'esperienza immersiva di risveglio sensoriale. Scopri un percorso che stimola l'energia interiore e facilita l'espressione dei tuoi talenti, in perfetta armonia con la natura. Lasciati avvolgere dalle fragranze uniche create per questo viaggio sensoriale.

Appuntamento sabato 17 maggio alle 18 al Piccolo Museo Profumalchemico con l'esperienza immersiva "Lazzaro libera tutti": un percorso sensoriale pensato per chi desidera risvegliare la propria energia interiore e mettere in moto i talenti personali in armonia con la natura. Le fragranze create.

