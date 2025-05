Al Parco Archeologico Velia Immersive | quando la tecnologia incontra l’archeologia

Il 14 maggio 2025, alle 9:00, il Parco Archeologico di Velia ospiterà la presentazione di "Velia Immersive". Questo progetto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni unisce archeologia e tecnologia avanzata, utilizzando visori Oculus Quest 3, ricostruzioni 3D e animazioni per offrire un'esperienza unica e coinvolgente nella storia del sito.

Il Parco Archeologico di Velia ospiterà il 14 maggio 2025, alle ore 9:00, la presentazione di Velia Immersive, un progetto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Grazie all'integrazione di tecnologie digitali avanzate – tra cui visori Oculus Quest 3, ricostruzioni 3D e animazioni in realtà virtuale – il progetto trasforma la scoperta del sito archeologico di Velia in un viaggio multisensoriale: i visitatori non si.

