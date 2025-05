al monastero della visitazione con dente musica e spiritualità

Al Monastero della Visitazione, unito da musica e spiritualità, ha inizio oggi la rassegna "Dal silenzio". Gestita dalla Fondazione Sant'Orsola, questa iniziativa invita tutti a varcare le soglie del convento in via Mazzini. Sotto il tema "Verso il calar del sole", quattro incontri esploreranno il profondo legame tra musica e spiritualità.

Inizia oggi la rassegna ’Dal silenzio’ che offre a tutti la possibilità di varcare le soglie del convento della Visitazione, in via Mazzini, oggi in gestione alla Fondazione Sant’Orsola. "Verso il calar del sole" è il riferimento per i quattro incontri che vogliono esplorare il rapporto tra musica e spiritualità. Intorno al pozzo del grande parco, si incontreranno quattro artisti, pronti a riflettere, insieme al giornalista Pierfrancesco Pacoda, sulla nascita dell’ispirazione artistica. Il primo di questi ospiti speciali, appunto questa sera alle 19, sarà Dente (al secolo Giuseppe Peveri, classe ’76). Una lunga carriera che da ’Non c’è due senza te’ lo porta fino all’album ’Dente’ del 2020, che segna un cambio di passo nelle sonorità e una netta maturazione musicale. Il suo stile cantautorale, spesso paragonato a quello di ’mostri sacri’ come Battisti, Tenco e De Gregori, cura paricolarmente i testi e le parole delle canzoni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it