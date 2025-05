Al Jazeeraraid Idf a Jabalia | 36 morti

Un recente raid delle Forze di Difesa Israeliane a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, ha provocato la morte di almeno 36 persone e causato decine di feriti. Gli attacchi aerei sono avvenuti dopo che le IDF avevano lanciato un avviso di evacuazione per la popolazione, intensificando le tensioni nella regione.

3.52 Secondo l'emittente araba al Jazeera, almeno 36 persone sarebbero morte e decine sarebbero rimaste ferite in raid israeliani nella notte a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. I bombardamenti sono avvenuti dopo che, ieri sera, le Forze di difesa israeliane (IDF) avevano ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord dell'enclave palestinese. Le informazioni riportate da al Jazeera non sono al momento verificate da organismi indipendenti. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

