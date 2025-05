Al Festival di Cannes 2025 è la giornata di Tom Cruise e Mission Impossible

Oggi al Festival di Cannes 2025 è il giorno di Tom Cruise, pronto a stupire con l'anteprima mondiale di "Mission Impossible: The Final Reckoning". Dopo il memorabile atterraggio in porto per "Top Gun Maverick", i fan non vedono l'ora di scoprire quali sorprese riserverà il celebre attore in questa attesissima occasione.

Ogni sua apparizione al Festival di Cannes è diventata un evento. Dopo lo scenografico atterraggio in porto per Top Gun Maverick, siamo curiosi di vedere cosa combinerà oggi Tom Cruise per l'anteprima mondiale di Mission Impossible The Final Reckoning. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Al Festival di Cannes 2025 è la giornata di Tom Cruise e Mission Impossible

Ne parlano su altre fonti

Al Festival di Cannes 2025 è la giornata di Tom Cruise e Mission Impossible

comingsoon.it scrive: Ogni sua apparizione al Festival di Cannes è diventata un evento. Dopo lo scenografico atterraggio in porto per Top Gun Maverick, siamo curiosi di vedere cosa combinerà oggi Tom Cruise per l'anteprima ...

Cannes 2025, il programma del Festival giorno per giorno

Come scrive tg24.sky.it: Dal 13 al 25 maggio 2025, la Croisette torna a brillare sotto i riflettori del grande cinema grazie al Festival di Cannes, punto di riferimento assoluto per il settore cinematografico mondiale.

Aprire il Festival di Cannes 2025 nel segno di Charlie Chaplin

comingsoon.it scrive: I festival saranno pure la vetrina del cinema più nuovo e innovativo in circolazione, ma c'è chi sceglie di dedicare la giornata dell'apertura del Festival di Cannes 2025 a un capolavoro del cinema ch ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nanni Moretti al Festival di Cannes: Il Sol dell'avvenire conquista il pubblico e la critica a 30 anni da Caro diario

Il famoso regista Nanni Moretti è tornato in grande stile al Festival di Cannes, a tre decenni di distanza dalla presentazione di "Caro diario" sulla Croisette, un evento che ancora oggi è ricordato da Clint Eastwood, all'epoca presidente di giuria.