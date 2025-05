Al cinema One to one | John & Yoko viaggio nella controcultura con la celebre coppia

Dal 15 al 21 maggio, nelle sale italiane, arriva "One to One: John & Yoko", il docufilm diretto da Kevin Macdonald. Un viaggio nella controcultura degli anni '70, narrato attraverso la storia iconica della celebre coppia. Scopri il fermento attivista di un’epoca rivoluzionaria con fotografie di Ben Ross che immortalano momenti indimenticabili.

foto di Ben Ross NEW YORK – Da giovedì 15 a mercoledì 21 maggio sarà nelle sale italiane come evento speciale per Nexo Studios “One to one: John & Yoko”, il docufilm diretto dal Premio Oscar® Kevin Macdonald, un racconto del fermento attivista degli anni ‘70 attraverso la storia della celebre coppia John Lennon e Yoko Ono. È l’inizio degli anni ’70 e John Lennon e Yoko Ono lasciano il Regno Unito per trasferirsi a New York: sono la coppia d’oro della controcultura, il loro impegno politico e sociale è incessante in quei mesi, al fianco di personaggi come Allen Ginsberg e Jerry Rubin, ma stanno anche cercando Kyoko, la figlia Yoko, e sono preoccupati per le intercettazioni dell’FBI. Nel loro piccolo appartamento, che è stato fedelmente riprodotto per il film, la tv è la finestra sul mondo: le immagini della scena politica e sociale con gli orrori della guerra in Vietnam e le prime crepe del Watergate si rincorrono sullo schermo, alternandosi a jingle pubblicitari spensierati, come sorrisi forzati che non bastano a nascondere il malcontento del popolo che insorge. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Al cinema “One to one: John & Yoko”, viaggio nella controcultura con la celebre coppia

