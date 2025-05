Al cinema One to one | John & Yoko un viaggio nella controcultura con la celebre coppia

Dal 15 al 21 maggio, le sale italiane ospiteranno “One to One: John & Yoko”, il docufilm di Kevin Macdonald, premio Oscar®. Attraverso immagini di Ben Ross, il film esplora il fermento della controcultura degli anni '70, raccontando la storia iconica di John Lennon e Yoko Ono, simboli di un'epoca di attivismo e cambiamento.

foto di Ben Ross NEW YORK – Da giovedì 15 a mercoledì 21 maggio sarà nelle sale italiane come evento speciale per Nexo Studios “One to one: John & Yoko”, il docufilm diretto dal Premio Oscar® Kevin Macdonald, un racconto del fermento attivista degli anni ‘70 attraverso la storia della celebre coppia John Lennon e Yoko Ono. È l’inizio degli anni ’70 e John Lennon e Yoko Ono lasciano il Regno Unito per trasferirsi a New York: sono la coppia d’oro della controcultura, il loro impegno politico e sociale è incessante in quei mesi, al fianco di personaggi come Allen Ginsberg e Jerry Rubin, ma stanno anche cercando Kyoko, la figlia Yoko, e sono preoccupati per le intercettazioni dell’FBI. Nel loro piccolo appartamento, che è stato fedelmente riprodotto per il film, la tv è la finestra sul mondo: le immagini della scena politica e sociale con gli orrori della guerra in Vietnam e le prime crepe del Watergate si rincorrono sullo schermo, alternandosi a jingle pubblicitari spensierati, come sorrisi forzati che non bastano a nascondere il malcontento del popolo che insorge. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Al cinema “One to one: John & Yoko”, un viaggio nella controcultura con la celebre coppia

