al centro tommasoli il giardino ritrovato dagli alunni della primaria guarino da verona

Nel cuore di Borgo Venezia, il Centro Tommasoli presenta "Il Giardino Ritrovato", un nuovo spazio verde creato dagli alunni delle classi quarte della primaria Guarino da Verona. Inaugurato il 13 maggio, questo giardino rappresenta un'importante risorsa per la comunità, simbolo di impegno e collaborazione tra i giovani e il territorio.

