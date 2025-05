Al Campus di Forlì si formano i professionisti della comunicazione | ecco il master in ' Nuovi media linguaggio e società'

Al Campus di Forlì si formano i professionisti del futuro nella comunicazione. È stato pubblicato il bando per il Master di primo livello in “Nuovi media, linguaggio e società”, un’opportunità unica proposta dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, in collaborazione con Ser.In.Ar., che gestisce l’aspetto amministrativo. L’iter...

