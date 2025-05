Al Bonvi Parken pompieri Polizia e Croce Blu a disposizione dei più piccoli per la festa Eroi in azione

Sabato 17 maggio, il Bonvi Parken di Modena si trasformerà in un luogo di avventura con "Eroi in Azione". La Polisportiva San Faustino invita grandi e piccini a un pomeriggio speciale, dove pompieri, polizia e Croce Blu saranno a disposizione per vivere un'esperienza straordinaria. Questo evento si inserisce nella celebrazione del Centesimo Anniversario della polisportiva.

