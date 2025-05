Al Bologna la Coppa Italia sogno-Italiano Milan che mestizia

Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia della storia, la prima dopo 51 anni anni di digiuno. La squadra di Italiano ha superato all'Olimpico per 1-0 il Milan grazie ad un gol di Ndoye al 53'. I rossobl√Ļ avevano conquistato il trofeo nel 1970 e nel 1974. Il Milan puntava alla sua sesta coppa nazionale per ottenere un posto in Europa il prossimo anno e chiudere in maniera meno amara una stagione incolore. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

