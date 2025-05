Aiuti italiani a Gaza

In un'importante iniziativa umanitaria, l'Italia ha coordinato con l'OMS e il Meccanismo Europeo di Protezione Civile l'evacuazione di 14 bambini feriti da Gaza. Attraverso l'utilizzo di aerei C-130J dell'Aeronautica Militare, il paese ha dimostrato il suo impegno nel fornire aiuto e salvaguardare la vita dei piĂą vulnerabili in una situazione di crisi.

