Airbnb oltre le case servizi ed esperienze in una sola app

...rivoluzionato il modo di viaggiare, offrendo non solo case ma anche una vasta gamma di servizi ed esperienze uniche. Oggi, la piattaforma rappresenta molto più di un semplice strumento di prenotazione: è un ecosistema completo che connette viaggiatori e anfitrioni, trasformando ogni soggiorno in un'opportunità di scoperta e autentica immersione culturale.

(Adnkronos) – Oltre 100 anni fa nacquero le catene alberghiere moderne, che hanno dominato il settore dei viaggi per quasi un secolo. Fino a quando, nel 2007, ai fondatori di Airbnb venne un’idea: prenotare una casa con la stessa facilità con cui si prenota una camera d'albergo. Da allora, Airbnb ha superato i 2 miliardi . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Airbnb oltre le case, servizi ed esperienze in una sola app

Airbnb, via ai servizi a domicilio nelle case-vacanza. Estetista, chef, fotografo… "Come in hotel"

Airbnb integra servizi e esperienze nella sua app

