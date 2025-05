Airbnb e Megan Thee Stallion | L’Otaku Sexy Quest nell’Universo Anime

Megan Thee Stallion, icona della cultura pop e amante del cosplay, si tuffa nell'universo anime con la sua esclusiva Otaku Hottie Quest. In questo entusiasmante evento a Los Angeles, i partecipanti possono risvegliare il loro Otaku interiore, affrontando sfide creative e divertenti. Scopri un mondo di fantasia, stile e autenticità in un’esperienza indimenticabile!

Los Angeles. Megan Thee Stallion, appassionata di cosplay e anime, lancia una sfida unica per chiunque voglia risvegliare l’ Otaku che c’è in sé. La sua Otaku Hottie Quest offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare e sviluppare il proprio lato più creativo attraverso una serie di missioni ispirate al mondo degli anime. L’esperienza si svolge nell’ Otakuverso, un universo costruito da Megan stessa, dove i partecipanti vengono accolti con un braccialetto vuoto da riempire lungo il percorso. Ogni missione completata, che va dalla creazione di costumi da scolaretta in stile anime a sfide come “Il pavimento è lava” e tornei di Mortal Kombat 1, premia il successo con ciondoli speciali. Ogni ciondolo rappresenta un aspetto del percorso, dalla forza alla danza, e viene guadagnato attraverso la partecipazione a prove che combinano creatività, abilità e passione per il mondo otaku. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Airbnb e Megan Thee Stallion: L’Otaku Sexy Quest nell’Universo Anime

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Airbnb, via ai servizi a domicilio nelle case-vacanza. Estetista, chef, fotografo… “Come in hotel”

Secondo repubblica.it: La novità di stagione presentata dallo stesso Ceo Brian Chesky. I servizi disponibili sia per chi è in affitto che a casa propria, inizialmente in 260 città.

Airbnb si rinnova, arrivano servizi a domicilio e esperienze su misura. Cosa offre la nuova app

Da msn.com: Airbnb ha annunciato l'aggiunta nella sua app di nuovi servizi in un importante tentativo di diversificazione da parte della società californiana ...

Airbnb, dopo le case i servizi a domicilio: parrucchiere, chef, manicure si potranno prenotare sull’app

Secondo msn.com: La piattaforma per gli affitti brevi amplia la sua offerta, introducendo la possibilità di prenotare servizi a domicilio in 260 città ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Megan Fox sarà Nitara in Mortal Kombat 1

La voce e l'aspetto dell'attrice saranno utilizzati per il nuovo personaggio giocabile del videogioco Warner Bros.