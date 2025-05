Air Force Trump regalo colpa di Biden

Nella recente conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha colto l’occasione per commentare il regalo di un Jumbo jet extra lusso ricevuto dal Qatar. Sostenendo che le spese elevate siano colpa di Biden, l'ex presidente ha rivelato il suo disappunto riguardo alla sostituzione dell'Air Force One, ormai obsoleto dopo 40 anni di servizio.

Graglia Alla fine, è tutta colpa di Biden. Rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca sulla questione del Jumbo extra lusso ricevuto in regalo dal Qatar per sostituire l'"Air Force One" vecchio di 40 anni, Trump non trova di meglio che giustificare il regalo accampando la scusa degli alti costi di manutenzione dell'aereo attualmente in servizio. Trump lo presenta come un regalo benedetto che farà risparmiare i milioni che si spendono per colpa di Biden e Obama. Visibilmente in difficoltà di fronte alla gragnuola di domande dei giornalisti, Trump fa continue manovre evasive e poi attacca: si arrabbia con una giornalista, apostrofa la sua testata "Abc? Quella delle fake news?". Nega che il Jumbo (valore circa 400 milioni di dollari, personalizzato con il nome Trump sulle poltrone di pelle, forse umana, di fantozziana memoria) resterà a sua disposizione quando non sarà più presidente: "È stato donato al Dipartimento della Difesa, non a me", tuona, e dopo sarà donato alla Biblioteca presidenziale che ogni presidente si impegna a istituire come museo-archivio dopo la fine del suo mandato.

Il Boeing 747-8 extra lusso regalato a Donald Trump dal Qatar è già negli Stati Uniti. Da oltre cinque settimane si trova in un hangar dell'aeroporto internazionale di San Antonio, in Texas, dove è affidato alla società L3 Harris, legata al Pentagono, per essere trasformato nel futuro Air Force One.