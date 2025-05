aimee lou wood e angelina jolie insieme nel film anxious people di marc forster

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster. La star di *Sex Education* e *The White Lotus*, vincitrice di un BAFTA, è pronta a condividere il grande schermo con l’icona di Hollywood, promettendo una collaborazione avvincente e ricca di emozioni.

La star di Sex Education e The White Lotus Aimee Lou Wood affiancherà Angelina Jolie nell'adattamento cinematografico di Anxious People, diretto da Marc Forster. Aimee Lou Wood, vincitrice di un BAFTA e nota per i suoi ruoli in Sex Education e nella terza stagione di The White Lotus, si prepara a dividere lo schermo con Angelina Jolie in Anxious People, adattamento del romanzo omonimo di Fredrik Backman. Il film sarà diretto da Marc Forster (World War Z, Neverland - Un sogno per la vita) e prodotto da Black Bear e Hope Studios. Tutti i dettagli del progetto Secondo quanto anticipato, Wood interpreterà Grace, una rapinatrice riluttante che, durante un'improvvisa fuga, si ritrova a prendere in ostaggio un gruppo di sconosciuti riuniti in un open . 🔗Leggi su Movieplayer.it