Aimee Lou Wood con Angelina Jolie in Anxious People

Aimee Lou Wood, vincitrice del BAFTA e nota per il suo ruolo in "Sex Education", si unisce alla star premio Oscar Angelina Jolie nel film "Anxious People". Diretto da Marc Forster, l'adattamento promette di esplorare tematiche profonde e complesse, mentre Wood continua a brillare dopo il successo in "The White Lotus".

Aimee Lou Wood con Angelina Jolie in Anxious People La vincitrice del BAFTA Aimee Lou Wood ( Sex Education ), reduce da un’acclamata interpretazione nella terza stagione di The White Lotus della HBO, sarà al fianco del premio Oscar Angelina Jolie nell’adattamento cinematografico di Marc Forster di Anxious People, il progetto in arrivo sul mercato di Cannes. La sinossi recita: “Il giorno prima della vigilia di Natale, la banchiera d’investimento Zara (Jolie) si ritrova suo malgrado a socializzare con un gruppo di sconosciuti durante una festa a porte aperte. Quando una riluttante rapinatrice di banche, Grace (Wood), prende inavvertitamente in ostaggio il gruppo, ne conseguono caos e troppe condivisioni, segreti vengono svelati e letteralmente nulla va secondo i piani. Un film su un crimine mai avvenuto, un aspirante rapinatore di banche che scompare nel nulla e otto sconosciuti estremamente ansiosi che scoprono di avere più cose in comune di quanto avessero mai immaginato. 🔗Leggi su Cinefilos.it

