Agrofutura | cos’è il festival tra agricoltura e sostenibilità

Agrofutura è un festival che unisce agricoltura e sostenibilità, esplorando politiche nazionali e regionali a sostegno del settore. Si analizzano le sfide e le opportunità della filiera agroalimentare italiana, mentre nuove generazioni raccontano il loro impegno nel lavoro della terra, aprendo a scenari evolutivi per un futuro più sostenibile.

Politiche nazionali e regionali a sostegno dell’ agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana da una parte e il racconto di nuove generazioni che, in tempi non sospetti, hanno voluto scommettere sul lavoro della terra, dall’altra. E poi lo sviluppo tecnologico per un’agricoltura e un’alimentazione sostenibili e la voce di tre grandi chef come Aurora Mazzucchelli, Riccardo Agostini e Max Poggi, che della parola sostenibilità hanno fatto un uso proprio, che sconfina anche nella cura umana. Il 16 e 17 maggio nel centro di Bologna, c’è il festival Agrofutura che racconta la grande evoluzione che sta avvenendo attorno a un mondo antico, quello della produzione agroalimentare, che oggi più che mai necessità di riflessioni, punti di vista, visioni sul futuro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agrofutura: cos’è il festival tra agricoltura e sostenibilità

Cosa riportano altre fonti

Agrofutura: il festival della città. Cosa c’è dietro al cibo che mangiamo

Segnala msn.com: Politiche nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana da una parte e il racconto di n ...

Agrofutura 2025, al via il Festival dell'Agricoltura del Futuro

agronotizie.imagelinenetwork.com scrive: Un racconto collettivo, una rete di idee, esperienze e progetti per un'agricoltura che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici. Prima tappa a Bologna il 16 e 17 maggio 2025 per passare poi ...

Il Festival Agrofutura: in regalo una busta di semi per creare l’orto in casa

Riporta msn.com: Venerdì con le edizioni di Bologna e Imola ecco la ’Lattuga regina di maggio’. Un’opportunità per i lettori di riscoprire il piacere di coltivare con le proprie mani. E contemporaneamente parte l’even ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coltivare il futuro dell'agricoltura con il Wi-Fi 6

Nel cuore delle estese aziende frutticole di Hortifrut è avvenuta una trasformazione digitale che ha rivoluzionato la connettività agricola.