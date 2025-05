Agroalimentare i tesori nascosti dell’Irpinia entrano nel Registro delle De Co della Campania

Questa mattina, ad Avella, si è svolto un convegno presso il Teatro Comunale “Domenico Biancardi” dedicato ai tesori agroalimentari dell'Irpinia, che ora entrano nel registro delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania. L'incontro ha messo in luce l'importanza delle De.Co. nella valorizzazione delle comunità locali, promuovendo territori, qualità e identità.

Si è tenuto questa mattina, ad Avella (AV), presso il Teatro Comunale “ Domenico Biancardi ”, il convegno sul tema: “Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania nella valorizzazione delle comunità locali”, iniziativa organizzata dall’Associazione culturale “Giardino delle Idee”, in collaborazione con la DG Politiche Agricole della Regione Campania UOD 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, nel corso della quale sono intervenuti: il Sindaco del Comune di Avella Vincenzo Biancardi; il Consigliere Regionale On. Vincenzo Alaia; la Presidente della Commissione “Nocciola di Avella De.Co.” Carmen Loiola; il Prof. Paolo Piciocchi, Ordinario di Economia e Management presso l’Università degli Studi di Salerno (Unisa); il Responsabile Regione Campania per la promozione del turismo alimentare e tutela delle produzioni Alessandro De Fraia; il Marketing Strategist Vincenzo La Croce. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Agroalimentare, i tesori nascosti dell’Irpinia entrano nel Registro delle De.Co. della Campania

Scrive ildenaro.it: Si è tenuto questa mattina, ad Avella (AV), presso il Teatro Comunale “Domenico Biancardi”, il convegno sul tema: “Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della C ...

Tesori nascosti irpini entrano nel Registro delle De.Co. campane

Come scrive ansa.it: "Con le De.Co. celebriamo la straordinaria biodiversità culturale ed enogastronomica della Campania; questo strumento permette di tutelare e valorizzare le piccole produzioni locali, spesso fuori dai ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.