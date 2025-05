Agricoltura insostenibile Perché Bruxelles valuta la fine delle facilitazioni all’export ucraino

Bruxelles sta valutando la fine delle facilitazioni all'export ucraino a causa delle preoccupazioni legate all'agricoltura insostenibile. La Commissione europea si prepara a fronteggiare un possibile “scenario senza accordo” nelle negoziazioni per rivedere l'Accordo di libero scambio approfondito e globale (Dcfta), mentre le attuali misure commerciali autonome sono in scadenza.

La Commissione europea si prepara a gestire un possibile “scenario senza accordo” nelle negoziazioni con l’Ucraina per la revisione del cosiddetto “Accordo di libero scambio approfondito e globale”, più comunemente noto come Dcfta, mentre il tempo stringe e le attuali misure commerciali autonome (Atm) sono avvicinano alla scadenza, fissata per il 5 giugno. Queste misure, introdotte nel 2022 in risposta all’invasione russa, hanno sospeso temporaneamente dazi e quote su numerose esportazioni agricole ucraine, con l’obiettivo di facilitare le esportazioni di Kyiv e di sostenere così l’economia del Paese. Tuttavia, il regime di facilitazioni, già prorogato una volta, non è ulteriormente rinnovabile, e Bruxelles ha già ribadito che non intende estenderlo oltre la scadenza. “Esistono vincoli temporali, quindi stiamo esplorando misure transitorie nel caso in cui la revisione del Dcfta non venga finalizzata e applicata entro il 6 giugno”, ha dichiarato un portavoce della Commissione, precisando che suddette misure siano già oggetto di una discussione anche con la controparte ucraina. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Agricoltura (in)sostenibile. Perché Bruxelles valuta la fine delle facilitazioni all’export ucraino

