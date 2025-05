Agostinelli e Mauriello FdI | Matera Segretario d’Aula orgoglio del Sannio e garanzia per il territorio

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello, esprimono le loro congratulazioni al senatore Domenico Matera per la sua elezione a Segretario d’Aula del Senato. Un traguardo che rappresenta un motivo di orgoglio per il Sannio e una garanzia per il territorio, ottenuto con 91 voti favorevoli nell’Assemblea di Palazzo Madama.

I consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello si congratulano con il senatore Domenico Matera per la sua elezione a Segretario d'Aula del Senato della Repubblica, avvenuta con 91 voti favorevoli nell'Assemblea di Palazzo Madama. "Quella del senatore Matera – dichiarano Agostinelli e Mauriello – è una nomina che ci riempie di orgoglio e che rappresenta un prestigioso riconoscimento al suo lavoro costante, alla competenza e alla profonda dedizione istituzionale con cui ha sempre onorato il suo mandato parlamentare. Il suo legame con il territorio è una garanzia per le istanze della provincia di Benevento, che oggi viene rappresentata ai più alti livelli della vita parlamentare". La nomina di Matera arriva in seguito alla designazione del senatore Antonio Iannone a Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti.

