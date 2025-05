Aggredito a San Sisto il racconto-choc dei residenti | Abbiamo urlato è stato terribile

A San Sisto, il racconto choc dei residenti rivela momenti di puro terrore. “Abbiamo urlato, è stato terribile”, ricorda una donna di via Albinoni, dove un giovane tunisino è stato accoltellato dopo essere stato perseguitato da un’auto. La comunità è scossa e il clima di paura si fa sempre più intenso.

Perugia, 14 maggio 2025 – “Guarda, se ci ripenso ho i brividi. Sono stati minuti terribili”. È il racconto di una donna che vive in uno dei palazzi di via Albinoni, dove il 27enne tunisino è stato accoltellato dopo essere stato ripetutamente preso di mira da un’auto, dentro la quale c’erano, secondo quanto ricostruito, almeno quattro persone, quelle che sono scese per portare a termine l’aggressione, questa volta a colpi di machete o comunque di una grossa lama, il cui fodero è stato recuperato nel piazzale della violenza. “Ho sentito dei rumori, poi le voci. Che sono diventate delle grida. C’era questo ragazzo per terra in mezzo al sangue. Si è alzato dopo un po’, ha fatto qualche passo poi credo sia andato a terra. Dalla finestra di casa ho visto, ma fino a un certo punto. Qualcuno è sceso in strada, questo ragazzo lo ha soccorso la gente che abita qui. 🔗Leggi su Lanazione.it