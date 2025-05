Aggredisce due medici al pronto soccorso nel giro di 24 ore | patteggia 8 mesi

Un 27enne di Pavia, M.A., è stato condannato a 8 mesi di reclusione dopo aver aggredito due medici al pronto soccorso in un'unica giornata, prima a Treviglio e poi a Bergamo. Arrestato subito dopo il primo episodio, l'uomo ha patteggiato la pena in tribunale, evidenziando un grave atto di violenza nei confronti del personale sanitario.

Bergamo. Una condanna, patteggiata, a 8 mesi di reclusione, per aver aggredito due medici nel giro di 24 ore: il primo al pronto soccorso di Treviglio, il secondo a quello di Bergamo. Arrestato per il primo episodio, M.A., 27enne di Pavia, era stato portato in tribunale per l’udienza di convalida e il giudice non aveva disposto misure cautelari. Così lui, che voleva a tutti i costi essere ricoverato, aveva commesso lo stesso reato il giorno seguente e, questa volta, era finito in carcere. Ieri, in seguito alla condanna, dopo un paio di mesi in cella il giovane è stato scarcerato. Il 28 febbraio M.A. si era presentato al pronto soccorso di Treviglio: diceva di soffrire di un malessere diffuso e di sentire delle voci che gli suggerivano di farsi del male. Nell’attesa di essere visitato, si era assopito su una sedia e, quando un’infermiera lo aveva svegliato, l’uomo aveva dato in escandescenze. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aggredisce due medici al pronto soccorso nel giro di 24 ore: patteggia 8 mesi

Approfondimenti da altre fonti

Asola, 65enne aggredisce un medico al pronto soccorso e viene arrestato

Lo riporta msn.com: Un nuovo episodio di violenza all’interno degli ospedali. Il medico mantovano ferito a un braccio ne avrà per 10 giorni ...

Aggredisce un oss e un infermiere del pronto soccorso di Moncalieri: paziente fermato dai carabinieri

Segnala torinotoday.it: L’infermiere e il vigilante hanno riportato delle lievi escoriazioni e sono stati assistiti dal personale in servizio. Intanto, i carabinieri hanno fermato l’aggressore.

Rossano, violenza in corsia: paziente aggredisce due infermieri del Pronto soccorso

Lo riporta cosenza.gazzettadelsud.it: Aggrediti due infermieri del pronto soccorso di Rossano. L'azione violenta è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Pazienti in attesa di essere visitato forse è stremato dalla lunga attesa è andato in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pronto soccorso in crisi - mancano 4 -500 medici e 10mila infermieri

Cronaca - L'indagine della Commissione Affari sociali della Camera sull'emergenza-urgenza in Italia e la situazione dei pronto soccorso fotografa "una situazione difficile, che oggi in Italia rappresenta la 'punta dell’iceberg' e la conseguenza di problemi complessi, spesso inveterati, connessi gli uni con gli altri", tra le cause "la mancanza di 4.