Aggiornamento GPS fasce aggiuntive | pubblicazione ufficiale a partire dal 20 maggio 2025

A partire dal 20 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione pubblicherà le graduatorie aggiornate per il personale docente, includendo le fasce aggiuntive riservate agli abilitati e agli specializzati sul sostegno. Questo importante aggiornamento segue la recente riapertura delle Graduatorie, contribuendo a garantire un riconoscimento adeguato per le professionalità nel settore educativo.

A partire dal 20 maggio 2025, il Ministero dell'Istruzione avvierà la pubblicazione delle graduatorie aggiornate per il personale docente, comprensive delle fasce aggiuntive riservate agli abilitati e agli specializzati sul sostegno. Questo aggiornamento segue la recente riapertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), rappresentando un passo cruciale per migliaia di insegnanti in attesa di .

