Agea sblocca pagamenti per gli agricoltori siciliani Barbagallo | Avviata una proficua collaborazione

Agea ha avviato una collaborazione proficua per sbloccare pagamenti destinati agli agricoltori siciliani. Circa 17 milioni di euro, relativi alle misure del PSR 2014-2022, e aggiuntivi 10 milioni tra fondi nazionali e regionali, saranno utilizzati per affrontare il problema della peronospora. L'annuncio è stato fatto oggi dall'Agenzia nazionale, segnando un'importante svolta per il settore agricolo.

Sbloccati da Agea pagamenti destinati agli agricoltori siciliani. Si tratta di circa 17 milioni di euro relativi alle misure del Psr 2014-2022 e di altri circa 10 milioni, tra fondi nazionali e in prevalenza regionali, per il contrasto alla peronospera. Lo ha comunicato oggi l’Agenzia nazionale. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Agea sblocca pagamenti per gli agricoltori siciliani, Barbagallo: "Avviata una proficua collaborazione"

Approfondimenti da altre fonti

Agea-ISMEA, al via il cruscotto informatico contro le truffe sui fondi del MASAF

Lo riporta msn.com: Protocollo Agea e ISMEA, al via il cruscotto informatico contro le truffe sui fondi del Ministero dell'Agricoltura ...

Si sbloccano a breve i pagamenti fermi per gli agricoltori

Da ilrestodelcarlino.it: Il Consigliere regionale Giacomo Rossi, che si era occupato della questione del blocco dei pagamenti degli ... tra Regione ed Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), per risolvere tutte ...

Agricoltura, premi per chi fa bene e in modo tempestivo la domanda Pac

Come scrive italiaoggi.it: Spunta un meccanismo incentivante per agricoltori e Caa. La novità in una circolare Agea su domanda annuale per i pagamenti e fascicolo aziendale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

I pagamenti da conto a conto con tech fin kevin

Pagamenti Pay-by bank e legacy payments Legacy Payments: perché i tradizionali sistemi di pagamento limitano la crescita del business L’industria dei pagamenti è in una fase di transizione: per potenziare la propria strategia di business, le aziende devono accogliere i vantaggi offerti dai pagamenti diretti superando i costosi sistemi ad oggi più diffusi.