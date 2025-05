Agea sblocca i pagamenti per gli agricoltori siciliani | 17 milioni per combattere la peronospera

AGEA ha sbloccato pagamenti per agricoltori siciliani, destinando circa 17 milioni di euro per il Piano di sviluppo rurale 2014-2022. Inoltre, sono previsti 10 milioni di euro, principalmente da fondi regionali e nazionali, per combattere la peronospera. Un passo importante per sostenere il settore agricolo della regione.

Sbloccati da Agea pagamenti destinati agli agricoltori siciliani. Si tratta di circa 17 milioni di euro relativi alle misure del Psr 2014-2022 e di altri circa 10 milioni, tra fondi nazionali e in prevalenza regionali, per il contrasto alla peronospera. Lo ha comunicato oggi l'Agenzia nazionale.

