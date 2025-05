Affondo di Fratelli d' Italia | Apre la Coop e il Comune asfalta le strade

Negli ultimi giorni, l'area di Via Carlo Sigonio, in prossimità della nuova Coop in fase di inaugurazione, ha visto un'intensa attività di manutenzione stradale. I lavori di asfalto e segnaletica, sollecitati da Fratelli d'Italia, mirano a migliorare la sicurezza e l'accoglienza del quartiere, preparando il terreno per l'imminente apertura del supermercato.

“Negli ultimi giorni si è notato nell’area di Via Carlo Sigonio all’altezza della sede della nuova Coop in fase di inaugurazione un gran da fare per lavori di manutenzione stradale sia dell’asfalto che della segnaletica. I lavori hanno riguardato il tratto di Carlo Sigonio di fronte all’ingresso. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Affondo di Fratelli d'Italia: "Apre la Coop e il Comune asfalta le strade"

Se ne parla anche su altri siti

Fratelli d’Italia lancia l'allarme: «Sanità in Costa d'Amalfi: servono fatti non slogan»

Come scrive ilvescovado.it: La sanità in Costa d’Amalfi è in grave difficoltà. A lanciare l'allarme è il coordinamento locale di Fratelli d'Italia, che attraverso un comunicato denuncia pubblicamente una situazione definita "non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.