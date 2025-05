Affogati mostra fotografica di Emiliano Bartolucci al Teatro Portaportese

Dal 24 maggio al 23 giugno 2025, il Teatro Portaportese di Roma presenta "Affogati", una mostra fotografica di Emiliano Bartolucci. Attraverso il suo obiettivo, Bartolucci esplora i laghi come spazi di riflessione sull'interiorità umana, invitando il pubblico a immergersi in un percorso visivo profondo e poetico. Un'esperienza da non perdere.

Dal 24 maggio al 23 giugno 2025, gli spazi del Teatro Portaportese di Roma ospitano Affogati, mostra fotografica di Emiliano Bartolucci, autore e fotografo indipendente, da anni impegnato in una ricerca visiva sul paesaggio come luogo dell'interiorità. Il progetto si concentra sui laghi del.

