Affitto e utenze in arretrato i gestori del Caffè Concerto non pagano Il Comune pronto alle vie legali

Il Comune di Modena ha deciso di intraprendere azioni legali nei confronti dei gestori del caffè concerto, la società RREM, a causa di arretrati su affitti e utenze. Nonostante sette incontri e numerose trattative, non si è giunti a un accordo e l'Amministrazione ha scelto di tutelare il proprio credito in essere.

Dopo sette incontri e un confronto in atto da mesi, il Comune di Modena ha deciso di sospendere le trattative e intraprendere ogni azione utile a tutela del credito in essere con la società RREM e del quale, nonostante la disponibilità manifestata dall'Amministrazione, non è stato possibile.

