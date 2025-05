Affidato l’appalto per i lavori di riqualificazione dell' antistadio

È stato ufficialmente affidato l'appalto per la riqualificazione dell'antistadio di Santarcangelo, dopo che lo scorso dicembre la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo. La Centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni Valmarecchia ha concluso la procedura di affidamento, avviando così un'importante fase di restyling per questa storica struttura.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo nello scorso dicembre da parte della Giunta comunale, la Centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni Valmarecchia ha completato in questi giorni l'affidamento dell'appalto per i lavori di riqualificazione dell'antistadio di Santarcangelo.

