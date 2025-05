Affari tuoi due sorelle contro il Dottore | Daniela accetta l’offerta ma nel suo pacco c’erano molti più soldi

Nella puntata di Affari Tuoi del 14 maggio, Daniela, accompagnata dalla sorella Marina, ha affrontato il Dottore nella loro sfida per la Campania. Nonostante un inizio difficile, un'ottima offerta ha convinto Daniela ad accettare, solo per scoprire che il suo pacco conteneva una sorpresa ben più lucrative. Scopriamo come è andata a finire!

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 14 maggio. Ha giocato Daniela per la regione Campania, accompagnata dalla sorella Marina. La partita è iniziata malissimo, poi è arrivata un'ottima offerta da parte del Dottore. La concorrente ha accettato, ma il suo pacco conteneva molti più soldi.

