AEW | Annunciata una residenza a Chicago con 6 episodi tra Dynamite e Collision

All Elite Wrestling ha ufficialmente annunciato una residenza a Chicago, con sei episodi tra Dynamite e Collision. Questa città, recentemente sotto i riflettori per la sua connessione con il nuovo Papa, torna ora al centro dell’attenzione per un motivo più profano: la passione per il wrestling. Tony Khan con entusiasmo commenta: “È un sogno che si avvera”.

"È un sogno che si avvera poter realizzare diverse settimane di programmi AEW all'Aragon Ballroom", ha dichiarato Tony Khan, CEO, general manager e responsabile creativo della AEW, in un'intervista rilasciata lunedì al Sun-Times.

