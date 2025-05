Aereo Piper atterra d' emergenza in strada a Padova a bordo il pilota e 3 studenti miracolosamente illesi

Un aereo Piper ha effettuato un atterraggio d'emergenza in una strada di Padova, sorpreso da un'improvvisa perdita di potenza del motore durante un test. A bordo c'erano il pilota e tre studenti, che, incredibilmente, sono rimasti tutti illesi. L'episodio ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente si è concluso senza feriti.

