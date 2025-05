Adriano Panzironi condannato a 2 anni e 8 mesi | accusa pesante

Adriano Panzironi, noto per le sue controverse teorie alimentari, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver ingannato, in particolare, le persone più vulnerabili. Anche suo fratello, Roberto, è stato giustiziato con 1 anno e 4 mesi per concorso in esercizio abusivo della professione medica. Un verdetto che segna un capitolo cruciale nella loro vicenda.

Aveva preso in giro tutti, soprattutto i più fragili. Ora si è beccato una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione e il giudice, inoltre, ha dato anche 1 anno e 4 mesi al fratello, accusato di concorso in esercizio abusivo della professione medica. Stiamo parlando di Adriano e Roberto Panzironi, il primo di questi definito “guru delle diete”, ma in realtà un bel ciarlatano. La Procura di Roma ha accolto le richieste del pm, secondo cui Panzironi “ha esercitato abusivamente la professione medica nei confronti di una numerosa platea di ascoltatori di una trasmissione televisiva”. Per il capo di imputazione l'uomo “somministrava, anche in forma personalizzata, a seguito di successivi contatti intrapresi attraverso operatori di call center e di interlocuzioni con singoli utenti tramite Facebook, particolareggiate indicazioni sul regime alimentare e programmi e metodi di nutrizione, scientificamente qualificabili in termini di dieta, prescrivendo l'assunzione di integratori alimentari da lui stesso commercializzati online”. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Adriano Panzironi condannato a 2 anni e 8 mesi: accusa pesante

Approfondimenti da altre fonti

Diete. Adriano Panzironi condannato a 2 anni e otto mesi di reclusione

Da ilquotidianodellazio.it: Panzironi è l'ideatore della dieta Life 120, che prometteva di allungare la vita fino a 120 anni, affascinando e allo stesso tempo sollevando dubbi in molte persone ...

Adriano Panzironi, condannato il guru della dieta: 2 anni e 8 mesi per esercizio abusivo della professione medica

Riporta msn.com: Adriano Panzironi, il guro delle diete, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione e accusato di esercizio abusivo della ...

Adriano Panzironi, il “guru delle diete”, è stato condannato a più di 2 anni di carcere per esercizio abusivo della professione medica

Segnala ilpost.it: Martedì l’imprenditore Adriano Panzironi, noto come il “guru delle diete”, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di prigione per esercizio abusivo della professione medica. Suo fratello ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano - travolse e uccise 15enne in bici: condannato a 7 anni e 4 mesi

Nell'impatto con il furgone morì Valentino Colia, mentre l'amica fu ricoverata in gravi condizioni. Sette anni e quattro mesi.