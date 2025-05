Adottati 3 cuccioli al canile sanitario di Sinalunga

Arezzo, 14 maggio 2025 – Adottati 3 cuccioli al canile sanitario di Sinalunga. Parte la campagna a favore della loro "mamma". Sebastiani: "togliere un cane dal canile è un atto di generosità e restituisce all'animale una vita dignitosa". Conclusa a lieto fine la storia che ha visto protagonista una cagnolina randagia e i suoi 3 cuccioli. Il fatto risale ad oltre un mese fa quando arriva la segnalazione all'ufficio Ambiente che in una capanna agricola ubicata nella Valle di Chio aveva partorito una cagnolina randagia. Si apre l'iter per "l'adozione" e solo quando i cuccioli compiono il primo mese di vita vengono portati, insieme alla loro "mamma", al canile sanitario di Sinalunga. "Togliere un cane dalla dimensione di rifugi e canili, per quanto i volontari si impegnino sempre al massimo, è un atto di generosità e restituisce all'animale una vita dignitosa, lontana dalle sbarre e ricca di comodità" spiega l'assessore alla Tutela degli Animali, Francesca Sebastiani.

