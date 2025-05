Adorante ricorda Icardi | Era disumano all’Inter vi racconto gli allenamenti con lui…

Andrea Adorante, attaccante della Juve Stabia ed ex Inter, condivide ricordi affascinanti sui suoi allenamenti con Mauro Icardi. Rivela dettagli sull'intensità e l'abilità dell'argentino, definendo l’esperienza con lui "disumana". Le sue parole, riportate da Cronache di Spogliatoio, offrono uno spaccato della vita nella Primavera nerazzurra.

Le parole di Andrea Adorante, attaccante della Juve Stabia ed ex Inter, sui suoi ricordi legati a Mauro Icardi in nerazzurro. Andrea Adorante, attaccante della Juve Stabia ed ex Inter, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio i suoi ricordi con la Primavera nerazzurra e con Mauro Icardi. ALLENAMENTI CON ICARDI – «All’Inter mi allenavo con Icardi, era disumano. C’è una scena che mi è rimasta impressa in particolare. Si allenava spesso su stop e tiro da fuori area. I passaggi del mio allenatore erano delle bordate mai viste, difficilissime da stoppare. Lui invece la metteva giù con una naturalezza incredibile e diceva: ‘Più forte, devi passarmela più forte’. Era impressionante vederlo giocare. Ho sempre cercato di ispirarmi a lui. Il modo in cui attaccava la porta, in cui calciava. L’ho studiato tanto. 🔗Leggi su Internews24.com