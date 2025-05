ADL chiede 30 milioni per Olivera | sul terzino c’è l’Atletico Madrid

Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid. Oltre al difensore dell’Empoli, Luca Marianucci, che sembra prossimo alla firma, il club partenopeo continua a monitorare diverse opportunità per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Si avvicina il calciomercato estivo e con esso tantissime voci di mercato. Il Napoli, in particolare, sembra essere molto attivo sul mercato in entrata. Oltre al difensore dell'Empoli, Luca Marianucci, per il quale l'affare sembra essere praticamente fatto, secondo altre indiscrezioni, molto vicino agli azzurri c'è anche Kevin De Bruyne, forte centrocampista del Manchester City.

