adieu moutet lunga vita agli antipatici

In un mondo sportivo spesso dominato da sorrisi e complimenti, applaudiamo invece l'inaspettata ribalta degli "antipatici". Oggi celebriamo la triumphante rimonta di Jasmine Paolini, che ha saputo trasformare la tensione in determinazione. Un'ode a chi non è amato, ma riesce a scrivere storie di vittoria, come dimostrato nel match di ieri.

Se questa fosse una rubrica seria oggi non ci sarebbe altro spazio che un lungo peana sul trionfo italico di ieri. Dovremmo raccontare l'esuberante rimonta di Jasmine Paolini che, sotto .

Roland Garros - Sinner batte Moutet in 4 set e avanza ai quarti

Il 22enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 25enne francese Corentin Moutet, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 in due ore e 41 minuti.