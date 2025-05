adidas e Bad Bunny hanno creato una sneaker così bella che si promuove da sola

adidas e Bad Bunny hanno unito le forze per creare una sneaker irresistibile, capace di attirare l'attenzione da sola. Icona di stile e tendenze, Bad Bunny mescola senza sforzo elementi degli anni '90 a look sofisticati, diventando un punto di riferimento modaiolo. Ieri sera, il suo arrivo a bordo campo con le nuove adidas ha confermato il suo status di trendsetter.

Tutti vogliono vestirsi come Bad Bunny. Dai look ispirati agli anni ’90 al modo disinvolto con cui abbina un cappellino da baseball a un completo elegante, Bad Bunny segue solo le sue regole in fatto di stile maschile. Quindi, quando ieri sera si è presentato a bordo campo con un paio di adidas nuovissime, tutti gli occhi erano puntati su di lui. Perché? Non solo indossava una delle sneaker più attese del 2025, ma era anche una collaborazione con. lui stesso. Durante la partita tra New York Knicks e Boston Celtics al Madison Square Garden, il rapper e attore portoricano, nonché volto di Calvin Klein, ha sfoggiato le Bad Bunny x adidas Ballerina. Uscite a fine marzo, queste scarpe prendono ispirazione dal modello Taekwondo, ma sono state completamente rivisitate secondo il gusto unico di Benito. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - adidas e Bad Bunny hanno creato una sneaker così bella che si promuove da sola

