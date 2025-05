Addio Vlahovic preso il suo sostituto | ribaltone Juventus

L'addio di Dusan Vlahovic segna un cambio epocale in casa Juventus. Con l'imminente sfida contro l'Udinese, la squadra bianconera si prepara a ribaltare le proprie sorti, annunciando il nuovo sostituto dell'attaccante serbo. Dopo un pareggio deludente contro il Bologna e quello con la Lazio, la Juve è pronta a ripartire sotto la guida di Igor Tudor.

La Juve giocherà domenica sera contro l’Udinese, ma prima ci sono delle novità sul futuro di Dusan Vlahovic. Dopo il pareggio rimediato contro il Bologna, di fatto, la Juventus ha pareggiato anche lo scontro diretto contro la Lazio. Sabato scorso, infatti, i bianconeri agli ordini di Igor Tudor hanno fatto 1-1 contro gli uomini di Marco Baroni. Addio Vlahovic, preso il suo sostituto: ribaltone Juventus (LaPresse) tvplay.it Con questo risultato, visto anche il ko della Roma al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Juve è quarta in compagnia proprio della Lazio. Anche se il pass per la prossima edizione della Champions League è ancora incerto, visto che queste due squadre hanno solo un punto di vantaggio sui giallorossi e due sul Bologna di Vincenzo Italiano. Archiviato il match contro la Lazio, quindi, la Juve è attesa dalla sfida di domenica sera dell’Allianz Stadium contro l’Udinese. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Vlahovic, preso il suo sostituto: ribaltone Juventus

