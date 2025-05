Addio Grave perdita per il mondo dello spettacolo se ne va un grande del cinema

Addio a un grande del cinema americano: a 92 anni, il regista e sceneggiatore che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia di Hollywood ci ha lasciati. La sua arte ha saputo emozionare, esplorando le fragilità umane con profondità e delicatezza. La notizia della sua scomparsa segna una grave perdita per il mondo dello spettacolo.

Il cinema americano perde una delle sue voci più autorevoli e raffinate: regista e sceneggiatore che ha segnato la storia di Hollywood con opere capaci di emozionare e raccontare le fragilità umane con profondità e delicatezza, se n’è andato a 92 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla sua assistente Marisa Forzano, che l’ha comunicata al New York Times. Con tre premi Oscar all’attivo, Benton ha attraversato più di mezzo secolo di cinema lasciando un’impronta inconfondibile. >> “Non è possibile, guardate”. Terremoto, panico al TG1: l’inviata scompare all’improvviso. Cosa è successo, il sospetto del pubblico scioccato Originario di Waxahachie, in Texas, dove nacque nel 1932, aveva iniziato la sua carriera in un contesto ben lontano dal set: art director per la rivista Esquire. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it