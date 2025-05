Addio di Dusan Vlahovic | Juventus a un bivio

La Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale con Dusan Vlahovic, il promettente centravanti serbo. Mentre il suo contratto scade nel 2026, le trattative per il rinnovo sembrano stallo, alimentando le voci su una possibile separazione. L’addio di Vlahovic potrebbe segnare un cambiamento significativo nell’ambizione bianconera e nelle dinamiche del club.

Separazione in vista La Juve si prepara a un possibile addio di Dusan Vlahovic. Secondo alcune fonti di mercato, il centravanti serbo, il cui contratto scade nel 2026, non ha trovato un accordo per il rinnovo, rendendo la sua partenza sempre più probabile. L’eredità bianconera, simbolo di ambizione, si trova L'articolo Addio di Dusan Vlahovic: Juventus a un bivio proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Addio di Dusan Vlahovic: Juventus a un bivio

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, Vlahovic: la triste fine di un goleador di successo | “Trattativa avanzata”: l’annuncio prima dell’addio

Riporta calcioinpillole.com: Volge al termine l’avventura in chiaroscuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’annuncio anticipa l’addio dell’attaccante bianconero.

Sportmediaset - Juve, Vlahovic certo dell'addio a fine stagione

Si legge su tuttojuve.com: Dusan Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus per la prossima stagione: come riportato da "Sportmediaset", il serbo classe 2000 giocherà domenica contro ...

Vlahovic obiettivo del Fenerbahçe: la Juventus valuta la cessione

Come scrive europacalcio.it: Dusan Vlahovic è nel mirino del Fenerbahçe. L’attaccante serbo avrebbe rifiutato il rinnovo con la Juventus, possibile addio in estate.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Addio a Solange, l'ultimo messaggio del sensitivo Paolo Bucinelli

Una bruttissima notizia per migliaia di fan ed amici. Ad averci lasciato per sempre Paolo Bucinelli, noto a tutti con il nome d'arte Solange.