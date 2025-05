Addio Anguissa il Napoli ha già trovato il sostituto | l’erede

Con l'addio di Frank Zambo Anguissa sempre più probabile al termine della stagione, il Napoli si prepara a trovare il suo sostituto. La società azzurra ha già individuato un potenziale erede, pronto a unirsi alla squadra e a garantire continuità nel centrocampo partenopeo, riflettendo sull'importanza di un ricambio strategico.

Con Anguissa molto vicino all'addio al termine della stagione, il Napoli ha già trovato il suo erede pronto da far arrivare in azzurro Il futuro di Frank Zambo Anguissa vede l'azzurro sempre più lontano, con l'ipotesi d'addio molto concreta al termine della stagione corrente. L'avventura del centrocampista sembra esser giunta al termine dopo 4 stagioni, in cui ha partecipato da leader alla vittoria dello Scudetto nel 2023. In attesa di scoprire il finale di questo campionato, le parti non sembrano convincersi in merito ad un rinnovo contrattuale a lunga durata. Non a caso infatti, Manna, direttore sportivo azzurro, ha già individuato il possibile erede del camerunese. Per Anguissa si parla di una valutazione alta, in modo tale da spendere il ricavato per il suo sostituto. Napoli, si monitora Florentino Luis: trattativa in standby.

